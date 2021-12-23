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    Рангник за введение пяти замен в Англии

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о дискуссии, которая касается количества замен в футболе, сообщает The Athletic.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «3 года назад с началом пандемии было решено, что каждая команда сможет делать пять замен за одну игру. Я думаю, что это было верным решением. В этом случае футболистам удается беречь силы, особенно если они только восстановились от коронавируса. Англия — единственная страна, где нельзя делать пять замен, но при этом в запасе все равно можно иметь восемь полевых футболистов. Так что нужно, чтобы была возможность менять пятерых игроков», — сказал Рангник.

    27 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в английской Премьер-лиге.
    После 16-ти сыгранных матчей «МЮ» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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