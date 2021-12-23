Гвардиола подтвердил, что Торрес близок к переходу в «Барсу»

Главный тренер «Манчестер Сити»подтвердил, что «Барселона» близка к приобретению полузащитника «горожан», сообщает Manchester Evening News.

«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и "Барселона"? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договорённости, это всё. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда всё станет известно», — сказал Гвардиола.

Ранее стало известно, что стороны договорились о сумме в размере € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Однако, чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами испанской Примеры, необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн.