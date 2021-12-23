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    Гендиректор «Спартака»: Трансферы еще будут, но пока без имен

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб планирует усилить состав команды во время зимней паузы в чемпионате России.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    Ранее на этой неделе «Спартак» объявил о переходе ямайского нападающего Шамара Николсона.

    «Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду.

    Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

    По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

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    • Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

    Напомним, главным тренером «Спартака» ранее в декабре был назначен итальянец Паоло Ваноли.

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