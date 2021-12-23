Гендиректор «Спартака»: Трансферы еще будут, но пока без имен

Евгений Мележиков Фото: spartak.com
Ранее на этой неделе «Спартак» объявил о переходе ямайского нападающего Шамара Николсона.
«Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду.
Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.
По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует.
Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».
Напомним, главным тренером «Спартака» ранее в декабре был назначен итальянец Паоло Ваноли.