«Зенит» интересуется 19-летним хавбеком «Боки Хуниорс»

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс»входит в сферу интересов нескольких европейских команд.

19-летним хавбеком интересуются голландский «ПСВ Эйнховен», испанский «Вильярреал» и российский «Зенит», сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports.

Отметим, что по сообщениям СМИ, в ноября «Зенит» предложил за футболиста около 6,5 миллионов евро. «Бока» отклонила это предложение, так как хотела получить за игрока не менее 13 млн.

В нынешнем сезоне Медина в 35 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. В ноябре аргентинский полузащитник был вызван в основную сборную страны на матчи отборочного турнира к чемпионату мира, но на поле не появлялся.

Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн. евро. Сумма отступных в контракте Медины равняется 14 млн евро.