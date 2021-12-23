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    «Зенит» интересуется 19-летним хавбеком «Боки Хуниорс»

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    Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Медина входит в сферу интересов нескольких европейских команд.

    Кристиан Медина
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    Кристиан Медина

    19-летним хавбеком интересуются голландский «ПСВ Эйнховен», испанский «Вильярреал» и российский «Зенит», сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports.

    Отметим, что по сообщениям СМИ, в ноября «Зенит» предложил за футболиста около 6,5 миллионов евро. «Бока» отклонила это предложение, так как хотела получить за игрока не менее 13 млн.

    В нынешнем сезоне Медина в 35 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. В ноябре аргентинский полузащитник был вызван в основную сборную страны на матчи отборочного турнира к чемпионату мира, но на поле не появлялся.

    Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн. евро. Сумма отступных в контракте Медины равняется 14 млн евро.

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