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    Клопп: Играть 26 и 28 декабря абсолютно невозможно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды в уходящем году, сообщает talkSPORT.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «У меня нет никаких проблем именно с днём перед Рождеством, в этот день проходят интересные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 декабря и 28 декабря абсолютно невозможно. Это какая-то шутка!

    Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи прошли 26 декабря и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть перед праздником, но два матча за два дня — это неправильно», — сказал Клопп.

    После 18-ти игр чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

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