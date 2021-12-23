Федерико Димарко продлил контракт с «Интером» до 2026 года

Защитник «Интера»продолжит выступать за миланский клуб. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Новое соглашение 24-летнего футболиста будет действовать до лета 2026 года. Димарко является воспитанником «Интера», в нынешнем сезоне он провёл 24 матча, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Итальянец является воспитанником клуба, но играть за него регулярно начал лишь в этом сезоне. Предыдущий сезон он провел в «Вероне» на правах аренды.

Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.