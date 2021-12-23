Дзюба: Журналисты вообще ничего не понимают

Нападающий «Зенита»признался, что его не интересует мнение журналистов.

«В глубине души мне все равно. Для себя давно понял: бесполезно что-то доказывать определенным людям. Мне много чего хочется сказать порой, но сдерживаюсь во многих вещах, люди не привыкли к правде.

Журналисты вообще ничего не понимают. У нас, к сожалению, очень мало харизматичных людей, которые действительно смотрят. Они могут сказать, но они не смотрят. Они приходят [в студию], когда их гримируют, они спрашивают: "Как там сыграли-то?". "2:2". "Дзюба забил?". "А, неважный матч провел". Ты можешь говорить, но подготовься. Это твоя работа.

Я очень любил Розанова. Это прямо мэтр. Человек, который и в футболе, и в хоккее действительно... Комментатор должен просто рассказывать, ведь есть люди, которые не видят. Ты просто рассказывай. "Ракицкий получил мяч, отдал Ловрену, Ловрен отдал Дзюбе, Дзюба скинул туда". И все. Не надо рассказывать, куда он должен был [отдавать мяч]. Откуда он может знать? "Вот сейчас, в этом моменте он должен был отдать налево". С чего ты решил? Ты там в жизни не был.

Я не умею готовить, условно. Я сижу и говорю повару: "Слышь, ну как ты готовишь яйцо". Он мне повернется и скажет: "Иди сделай". А я ему: "Да ладно, че, критиковать тебя, что ли, нельзя?" Вот в этом проблема. Все рассказывают, а никто не делает. Даже сейчас ты говоришь: вот, ты плохо сыграл. Но есть все равно определенное уважение. Я за три года забил больше всех в России. В принципе. Меня может критиковать тренер, меня может критиковать любой человек, я вообще не против. Меня может человек даже на улице остановить и сказать: "Артем, вчера ты неважно матч провел". Я скажу: Хорошо», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».