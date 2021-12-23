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    Источник: Советник Заремы Салиховой Камоцци покинет «Спартак»

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    Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и Заремы Салиховой Франко Камоцци в ближайшее время покинет клуб.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Федун и Салихова не планируют продлевать контракт со своим итальянским консультантом, сообщает журналист Максим Фридман.

    «После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе: по его мнению, теперь в "Спартаке" все стабильно», — пишет Фридман.

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    • Ранее в декабре пост главного тренера «Спартака» занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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