Источник: Советник Заремы Салиховой Камоцци покинет «Спартак»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и Заремы Салиховойв ближайшее время покинет клуб.

Федун и Салихова не планируют продлевать контракт со своим итальянским консультантом, сообщает журналист Максим Фридман.

«После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе: по его мнению, теперь в "Спартаке" все стабильно», — пишет Фридман.

Ранее в декабре пост главного тренера «Спартака» занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.