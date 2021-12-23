«Ювентусу» интересны два футболиста «МЮ»

Нападающие английского «Манчестер Юнайтед»входят в сферу интересов итальянского «Ювентуса», который планирует усилиться после выпадения из гонки за чемпионство, сообщает The Sun.

Итальянский гранд испытывает проблемы с финансами, поэтому планирует рассматривать тех игроков, которые перестали быть важными в своих клубах. 26-летний Марсьяль и 34-летний Кавани подходят под это требование, потому что их роль в английской команде снизилась после прихода Криштиану Роналду.

Ранее агент Марсьяля заявил, что футболист хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. Недавно он провёл переговоры с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником.