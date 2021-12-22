Венеция — Лацио прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 18:30 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Венеция»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Лацио».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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