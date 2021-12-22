Тоттенхэм — Вест Хэм прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вест Хэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Вест Хэм.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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