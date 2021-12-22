Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы

сообщил , когда начнет подготовку ко второй части текущего сезона.

Основной состав выйдет из отпуска 12 января.

Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углубленное медицинское обследование и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.

После этого «Спартак» отправится в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля.

Место и сроки заключительного, третьего сбора будут определены позже.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

Напомним, «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника красно-белые узнают по итогам предварительного раунда плей-офф.