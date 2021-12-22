ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется
  • 12:14
    • Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным
  • 15:43
    • РПЛ предложила клубам погасить дефицит бюджета с последующей компенсацией
  • 15:27
    • СМИ: «Локомотив» может купить Сергеева
  • 14:31
    • СМИ: Менди предъявлены новые обвинения в изнасиловании
  • 14:15
    • Коутиньо может перейти в «Эвертон»
    Все новости спорта

    Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    «Спартак» сообщил, когда начнет подготовку ко второй части текущего сезона.

    «Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ

    Основной состав выйдет из отпуска 12 января.

    Подопечные Паоло Ваноли пройдут в Москве углубленное медицинское обследование и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.

    После этого «Спартак» отправится в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

  • Новый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • Все подробности смены тренера в московском «Спартаке»
  • 16/12/2021

    • В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля.

    Место и сроки заключительного, третьего сбора будут определены позже.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

    Напомним, «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника красно-белые узнают по итогам предварительного раунда плей-офф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Что светит питерцам в «армейском дерби»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры