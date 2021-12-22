Рома — Сампдория прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Рома» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Сампдория.

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