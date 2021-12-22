«Милан» заинтересован в услугах Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
Руководство итальянской команды рассматривает вариант с трансфером футболиста и планирует провести переговоры с представителями нападающего в ближайшее время.
Также ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Ювентус», который готов арендовать габонца
Напомним, что за нарушение дисциплины «Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки и отстранил от команды до возвращения с Кубка Африки, который начнется 9 января.
В этом сезоне форвард провел 15 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Обамеянга с «канонирами» рассчитан до июня 2023 года.