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    «Милан» заинтересован в услугах Обамеянга

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    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Руководство итальянской команды рассматривает вариант с трансфером футболиста и планирует провести переговоры с представителями нападающего в ближайшее время.

    Также ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Ювентус», который готов арендовать габонца

    Напомним, что за нарушение дисциплины «Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки и отстранил от команды до возвращения с Кубка Африки, который начнется 9 января.

    В этом сезоне форвард провел 15 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

    Контракт Обамеянга с «канонирами» рассчитан до июня 2023 года.

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