«Милан» заинтересован в услугах Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

Руководство итальянской команды рассматривает вариант с трансфером футболиста и планирует провести переговоры с представителями нападающего в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Ювентус», который готов арендовать габонца

Напомним, что за нарушение дисциплины «Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки и отстранил от команды до возвращения с Кубка Африки, который начнется 9 января.

В этом сезоне форвард провел 15 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Обамеянга с «канонирами» рассчитан до июня 2023 года.