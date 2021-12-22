Монпелье — Анже прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Анже» — «Монпелье» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Анже». Коэффициент ставки — 3.28.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монпелье»).

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