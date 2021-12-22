Лорьян — ПСЖ: смотреть онлайн трансляцию 22.12.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лорьян» — «ПСЖ» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.46.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «ПСЖ»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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