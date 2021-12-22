Хохлов о невызове Дзюбы в сборную: Есть Заболотный, игрок такого же плана

Бывший тренер «Динамо» и «Ротора»поделился мнением о том, что нападающий «Зенита»перестал играть за сборнуюпосле того, как главным тренером был назначен

«Есть Заболотный, игрок такого же плана.

Но вообще все прекрасно понимают, что что-то между главным тренером и Артемом произошло. Нужно делать отсылку к этому моменту.

Тренер часто сталкивается с проблемой сопоставления класса игрока, его важности для команды и его влияния на атмосферу. Это проблема. Нужно взвесить все за и против — и принять решение», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.