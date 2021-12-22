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    Хохлов о невызове Дзюбы в сборную: Есть Заболотный, игрок такого же плана

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший тренер «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перестал играть за сборную России после того, как главным тренером был назначен Валерий Карпин.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Есть Заболотный, игрок такого же плана.

    Но вообще все прекрасно понимают, что что-то между главным тренером и Артемом произошло. Нужно делать отсылку к этому моменту.

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    • Тренер часто сталкивается с проблемой сопоставления класса игрока, его важности для команды и его влияния на атмосферу. Это проблема. Нужно взвесить все за и против — и принять решение», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.

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