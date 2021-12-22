Бутхейм: Переход в «Краснодар» — шанс попробовать себя в более крупной лиге

Новичок «Краснодара»прокомментировал свой переход изв российский клуб.

«Минувший год стал особенным для меня. Я пришел практически из пустоты, у меня было мало надежд на 2021 год. Я был еще совсем сырым.

Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном моя ситуация была такой, что я практически не играл, так что минувший сезон превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность раскрыться.

Очень грустно покидать "Буде-Глимт". Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба.

Ни я, ни клуб не могли отказаться от такой возможности. Переход в "Краснодар" — невероятный вызов для меня.

С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге», — сказал Бутхейм пресс-службе норвежского клуба.

Напомним, что норвежец выступал за «Буде-Глимт» с февраля 2021 года. В уходящем году Бутхейм в 46 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах забил 22 гола и отдал десять результативных передач.