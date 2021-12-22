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    Бутхейм: Переход в «Краснодар» — шанс попробовать себя в более крупной лиге

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    Новичок «Краснодара» Эрик Бутхейм прокомментировал свой переход из «Буде-Глимт» в российский клуб.

    Эрик Бутхейм
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    Эрик Бутхейм

    «Минувший год стал особенным для меня. Я пришел практически из пустоты, у меня было мало надежд на 2021 год. Я был еще совсем сырым.

    Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном моя ситуация была такой, что я практически не играл, так что минувший сезон превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность раскрыться.

    Очень грустно покидать "Буде-Глимт". Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба.

    Ни я, ни клуб не могли отказаться от такой возможности. Переход в "Краснодар" — невероятный вызов для меня.

    С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге», — сказал Бутхейм пресс-службе норвежского клуба.

    Напомним, что норвежец выступал за «Буде-Глимт» с февраля 2021 года. В уходящем году Бутхейм в 46 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах забил 22 гола и отдал десять результативных передач.

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