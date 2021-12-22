Брентфорд — Челси прямая трансляция 22.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Челси» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.99.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брентфорд»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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