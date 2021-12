Футболистка сборной России перешла в «Челси»

Полузащитница женской сборной Россиипродолжит карьеру в английском

20-летняя футболистка перешла в лондонский клуб из «Локомотива», подписав контракт на два с половиной года — до июня 2024-го.

Алсу будет выступать под номером 27. Россиянка начнет играть за чемпионок Англии с 2022 года.

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от "Челси", я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение.

Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших.

Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», — прокомментировала переход Абдуллина.

We’re delighted to announce the signing of Alsu Abdullina!

The @TeamRussia left back will join the Blues for the second half of the 2021/22 season. 🙌 #AlsuChelsea2024