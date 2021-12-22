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    Футболистка сборной России перешла в «Челси»

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    Полузащитница женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в английском «Челси».

    Алсу Абдуллина
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    Алсу Абдуллина

    20-летняя футболистка перешла в лондонский клуб из «Локомотива», подписав контракт на два с половиной года — до июня 2024-го.

    Алсу будет выступать под номером 27. Россиянка начнет играть за чемпионок Англии с 2022 года.

    «Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от "Челси", я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение.

    Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших.

    Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», — прокомментировала переход Абдуллина.

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