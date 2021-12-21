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    Уткин: Ямайцы в «Спартаке» — не к добру

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал возможный переход нападающего бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона в «Спартак».

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за ямайского футболиста 10 миллионов евро.

    «Не к добру в "Спартаке" ямайцы. Один парень с острова регги стал одним из самых одиозных приобретений в финале эпохи Андрея Червиченко.

    Помню, косички у него были красные (это я снова о ямайце, если что). Играл или нет — не помню.

    Помню, чем кончилось», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Трансфер Николсона может стать первым для «Спартака» после назначения итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

    Ранее в твиттере «Спартака» был опубликован пост с намеком на то, что в команде скоро появится ямайский футболист. Ближайшие трансферные новости клуб анонсировал под ямайскую песню Sweat (A La La La La Long).

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