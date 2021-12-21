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    Осинькин: Выиграв ФНЛ, «Крылья» смогли быстро адаптироваться в Премьер-лиге

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первой части сезона.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Качество игры сложно отделить от результата. Сейчас для нас это восьмое место. Хотя могли бы занять другие позиции, как более высокие, так и низкие.

    В чемпионате Премьер-лиги для нас не было простых матчей. Поэтому, говоря о качестве игры, я бы выделил три этапа нашего участия в турнире.

    Первый — это три проигранные встречи на старте чемпионата. Не скажу, что поединки с "Ахматом" (1:2), "Спартаком" (0:1) и "Арсеналом" (1:2) были неудачными, однако многие отрезки тех матчей мы проиграли. В эпизодах было видно, что команда еще не привыкла к скоростям Премьер-лиги и жесткости единоборств.

    Второй этап — этап становления нашей игры — продолжался около двух месяцев, когда мы чередовали победы с поражениями. Тогда мы осознали, что готовы сражаться на равных в РПЛ и набирать очки. Доказали это, одержав победы над "Сочи" (1:0), "Уфой" (2:1) и "Ростовом" (4:2). Третий этап — с конца октября и до заключительного матча года.

    Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. И команда — это не те 11 человек, которые вышли на матч с "Рубином" в стартовом составе. Это гораздо больше игроков. Для нас важен каждый из них. Прогресс есть у каждого футболиста.

    Я убежден, что команда не может развиваться в целом, если не будет становиться сильнее каждый из ее участников. Выиграв ФНЛ, мы смогли быстро адаптироваться в Премьер-лиге.

    Футболисты передерживают мяч? Исходим из своих возможностей. У нас нет футболистов, которые могут забивать с 30-35 метров в каждой игре.

    Кому-то, безусловно, кажется, что "Крылья" могут играть немного иначе. Но, как считает наш тренерский штаб, команда показывает футбол, оптимальный по стилю, качеству и результату.

    Мы ценим своих игроков, для нас важно взаимопонимание для создания и сохранения атмосферы, которая делает нас сильнее. Хочется, чтобы было минимум изменений.

    Сейчас у нас есть "глубокая" скамейка и нет футболистов, которые бы выпадали из состава. Мы без травм прошли осенний отрезок и набрали много очков. Однако я не мог проводить мощную ротацию и задействовать всех игроков со скамейки запасных.

    Понимаю, что не дал им возможности полностью раскрыться в этой части сезона. Но в футболе многое зависит от результата.

    Перед нами была поставлена задача — набрать максимум очков. И мы ее выполняли», — цитирует Осинькина Sova.info.

    «Крылья Советов» после 18 туров набрали 27 очков и занимают 8-е место в РПЛ.

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