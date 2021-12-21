Осинькин: Выиграв ФНЛ, «Крылья» смогли быстро адаптироваться в Премьер-лиге

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первой части сезона.

«Качество игры сложно отделить от результата. Сейчас для нас это восьмое место. Хотя могли бы занять другие позиции, как более высокие, так и низкие.

В чемпионате Премьер-лиги для нас не было простых матчей. Поэтому, говоря о качестве игры, я бы выделил три этапа нашего участия в турнире.

Первый — это три проигранные встречи на старте чемпионата. Не скажу, что поединки с "Ахматом" (1:2), "Спартаком" (0:1) и "Арсеналом" (1:2) были неудачными, однако многие отрезки тех матчей мы проиграли. В эпизодах было видно, что команда еще не привыкла к скоростям Премьер-лиги и жесткости единоборств.

Второй этап — этап становления нашей игры — продолжался около двух месяцев, когда мы чередовали победы с поражениями. Тогда мы осознали, что готовы сражаться на равных в РПЛ и набирать очки. Доказали это, одержав победы над "Сочи" (1:0), "Уфой" (2:1) и "Ростовом" (4:2). Третий этап — с конца октября и до заключительного матча года.

Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. И команда — это не те 11 человек, которые вышли на матч с "Рубином" в стартовом составе. Это гораздо больше игроков. Для нас важен каждый из них. Прогресс есть у каждого футболиста.

Я убежден, что команда не может развиваться в целом, если не будет становиться сильнее каждый из ее участников. Выиграв ФНЛ, мы смогли быстро адаптироваться в Премьер-лиге.

Футболисты передерживают мяч? Исходим из своих возможностей. У нас нет футболистов, которые могут забивать с 30-35 метров в каждой игре.

Кому-то, безусловно, кажется, что "Крылья" могут играть немного иначе. Но, как считает наш тренерский штаб, команда показывает футбол, оптимальный по стилю, качеству и результату.

Мы ценим своих игроков, для нас важно взаимопонимание для создания и сохранения атмосферы, которая делает нас сильнее. Хочется, чтобы было минимум изменений.

Сейчас у нас есть "глубокая" скамейка и нет футболистов, которые бы выпадали из состава. Мы без травм прошли осенний отрезок и набрали много очков. Однако я не мог проводить мощную ротацию и задействовать всех игроков со скамейки запасных.

Понимаю, что не дал им возможности полностью раскрыться в этой части сезона. Но в футболе многое зависит от результата.

Перед нами была поставлена задача — набрать максимум очков. И мы ее выполняли», — цитирует Осинькина Sova.info.

«Крылья Советов» после 18 туров набрали 27 очков и занимают 8-е место в РПЛ.