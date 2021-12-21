«Спартак» подписал форварда сборной Ямайки Николсона

Московскийобъявил о трансфере нападающего бельгийского «Шарлеруа»

Контракт с 24-летним игроком сборной Ямайки рассчитан до 2026 года. Николсон будет выступать под 19-м номером.

Новичок присоединится к красно-белым на первом январском сборе.

Николсон начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун», в 2017 году перешел в словенский «Домжале», а в 2019-м — в «Шарлеруа».

В составе словенского клуба мощный нападающий, рост которого 192 сантиметра, забил 20 мячей в 56 матчах, а за «Шарлеруа» — 31 мяч в 83 играх.

В том числе на счету Николсона 13 голов и семь результативных передач в текущем чемпионате Бельгии, что делает его одним из самых результативных игроков лиги.

За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых пасов.