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    «Спартак» подписал форварда сборной Ямайки Николсона

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    Московский «Спартак» объявил о трансфере нападающего бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    Контракт с 24-летним игроком сборной Ямайки рассчитан до 2026 года. Николсон будет выступать под 19-м номером.

    Новичок присоединится к красно-белым на первом январском сборе.

    Николсон начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун», в 2017 году перешел в словенский «Домжале», а в 2019-м — в «Шарлеруа».

    В составе словенского клуба мощный нападающий, рост которого 192 сантиметра, забил 20 мячей в 56 матчах, а за «Шарлеруа» — 31 мяч в 83 играх.

    В том числе на счету Николсона 13 голов и семь результативных передач в текущем чемпионате Бельгии, что делает его одним из самых результативных игроков лиги.

    За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых пасов.

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