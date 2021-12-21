Неймар выбыл минимум на месяц из-за травмы

Нападающий французского «ПСЖ»продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Этьенном». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

В данный момент Неймар активно лечит полученное повреждение. Ожидается, что он вернется на поле через 4-5 недель.

«ПСЖ» в 18 турах набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 20-м месте в таблице.