Неймар выбыл минимум на месяц из-за травмы

Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
В данный момент Неймар активно лечит полученное повреждение. Ожидается, что он вернется на поле через 4-5 недель.
«ПСЖ» в 18 турах набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 20-м месте в таблице.