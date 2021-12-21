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    Клопп о судействе в матче с «Тоттенхэмом»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу главного арбитра во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2), сообщает BBC.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Помогает, когда ты сам играешь в футбол. Если говорить о ситуации (с возможным пенальти на Жоте), есть VAR. Почему он остановился? Я не понимаю. Ничья — это нормально. Мы не настолько сумасшедшие, чтобы думать, что не можем сыграть вничью с "Тоттенхэмом", но такие ситуации очень важны.

    Понятия не имею, что у него (судьи Пола Тирни) за проблемы со мной.

    Я был немного эмоционален во время матча, он показал мне жёлтую карточку, но разве это недопустимо в такой ситуации? Он прибежал и дал мне жёлтую, но я бы предпочёл, чтобы на поле принимались правильные решения.

    Не хватало объективного судьи, который видит ситуации и выносит решения. Он сказал мне, что решил, как будто Жота специально остановился. Это невероятно. У него была лучшая позиция на поле, и он не дал пенальти. Спросите его, что у него за проблема со мной», — сказал Клопп.

    После 18-ти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко и это всего на 3 очка меньше от лидера чемпионата «Манчестер Сити», у которых в данный момент 44 очка.

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