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    Гвардиола верит, что Хави сумеет поднять «Барселону»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положение дел в «Барселоне», а также поделился мнением о новом наставнике каталонцев — Хави.

    Хави
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    Хави

    «Барселона за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, Кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать. Все, чего нет в жизни, бессмысленно. И если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.

    Сейчас в Барселоне очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит клуб и сумеет его поднять. Мы должны быть терпеливыми. Но есть отличные семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она снова будет побеждать», — цитирует Гвардиолу Diario Sport.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону» в 2008–2012 годах.

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