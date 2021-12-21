Гвардиола верит, что Хави сумеет поднять «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о текущем положение дел в «Барселоне», а также поделился мнением о новом наставнике каталонцев —

«Барселона за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, Кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать. Все, чего нет в жизни, бессмысленно. И если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.

Сейчас в Барселоне очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит клуб и сумеет его поднять. Мы должны быть терпеливыми. Но есть отличные семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она снова будет побеждать», — цитирует Гвардиолу Diario Sport.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону» в 2008–2012 годах.