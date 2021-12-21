СМИ: Федун решил продать землю в Сокольниках, где находятся база и стадион академии «Спартака»

Структура, связанная с владельцем футбольного клуба «Спартак», выставила на продажу 100% долей в ООО «СЗ "Стадион Спартак", сообщают "Ведомости".

Этой фирме, по данным Росреестра, принадлежат права аренды участка площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии клуба "Спартак" им. Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

На данный момент сумма сделки может составить 6 миллиардов рублей.

По информации источника, на этой территории могут построить новый жилой комплекс, в котором могут быть апартаменты со спортивно-оздоровительной составляющей.

При этом у участка есть серьезные ограничения: он находится в границах особо охраняемой природной территории. Кроме того, на площадке есть объекты культурного наследия.

Руководство "Спартака" намерено перенести клубную академию в Тушино, где находится домашний стадион красно-белых.