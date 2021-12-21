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    СМИ: Федун решил продать землю в Сокольниках, где находятся база и стадион академии «Спартака»

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    Структура, связанная с владельцем футбольного клуба «Спартак» Леонидом Федуном, выставила на продажу 100% долей в ООО «СЗ "Стадион Спартак", сообщают "Ведомости".

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    Этой фирме, по данным Росреестра, принадлежат права аренды участка площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии клуба "Спартак" им. Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

    На данный момент сумма сделки может составить 6 миллиардов рублей.

    По информации источника, на этой территории могут построить новый жилой комплекс, в котором могут быть апартаменты со спортивно-оздоровительной составляющей.

    При этом у участка есть серьезные ограничения: он находится в границах особо охраняемой природной территории. Кроме того, на площадке есть объекты культурного наследия.

    Руководство "Спартака" намерено перенести клубную академию в Тушино, где находится домашний стадион красно-белых.

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