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    «Барселона» откажется от трансфера Кавани

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    «Барселона» намерена отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    Интерес «сине-гранатовых» к уругвайцу уже окончательно охладел. Причина этому — трудности, возникшие в процессе переговоров.

    Ранее появлялась информация, что «Барселона» хотела бы приобрести Кавани уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы «сине-гранатовые» могли уложиться в потолок зарплат.

    В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» истекает по окончании сезона-2021/22.

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