«Зенит» сообщил, с кем сыграет на сборе в Дубае

Планируется, что «Зенит» отправится в Дубай 13 января Фото: fc-zenit.ru
22 января «Зенит» встретится с пловдивским «Ботевом», а 25-го — с «Жилиной», семикратным чемпионом Словакии, сообщает пресс-служба клуба.
Планируется, что «Зенит» отправится в Дубай 13 января.
#ГазпромТренировочныеСборы в Дубае: первые соперники— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 20, 2021
🇧🇬 22 января #ЗенитБотев
🇸🇰 25 января #ЗенитЖилина
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» планирует продлить контракт с украинским защитником Ярославом Ракицким.