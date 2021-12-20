Тухель о Канте: Нам его очень не хватало

Главный тренер «Челси»поделился мнением о полузащитнике команды, сообщает RMC Sport.

«Канте — тот, кто делает разницу и кого весь мир хочет видеть в своей полузащите. Нам его очень не хватало. У нас была рекомендация, что Канте может сыграть не больше 45 минут, которую мы просто проигнорировали, оставив его на поле. У нас семь игроков пострадали от ковида, другие получили травмы. Не время выводить из строя одного из лучших полузащитников в мире, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре». — сказал Тухель.

Канте в матче против «Вулверхэмптона» (0:0) провел на поле весь матч, хотя это была его первая игра после трамы.