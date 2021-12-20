Титов: «Спартак» — середняк РПЛ. Хотя даже с этими футболистами можно играть лучше

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением об игре полузащитника красно-белых

«Я думаю, что у всех ощущение, что Промес вернулся в Россию совсем другим. А у него самого ощущение, что он вернулся совсем в другой "Спартак". Я понимаю его решение: в последний год в "Аяксе" он уже играл очень мало, плюс уголовное дело на него завели.

Возвращение Промеса в "Спартак" — это его попытка еще раз перезагрузить карьеру, и для этого он выбрал команду, в которой был по-футбольному счастлив. Он ехал сюда с огромной надеждой увидеть тот же "Спартак", из которого уезжал.

А кого здесь нашел из чемпионского состава? Только Джикию и Зобнина. А во всем остальном это абсолютно новая команда, которая по уровню мастерства однозначно уступает чемпионскому "Спартаку"-2017. Конечно, Промес все это увидел.

Бывает так, что не команда тянется к тебе, а ты опускаешься до уровня команды. Сегодняшний "Спартак", как мы видим, — середняк даже российского чемпионата. Хотя даже этим набором футболистов они играть могут лучше, минимум быть в пятерке. Впрочем, сегодня и пятое место не решает ничего.

Конечно, я понимаю отставку Витории. Уже два месяца все вокруг "Спартака" говорили про эту отставку. Месяц уже все понимали, что она состоится на 99 процентов. И все прекрасно знали про переговоры с Ваноли.

Просто Витории дали доработать до перерыва. Но последний матч, разгром от "Сочи" 0:3, это прямо восклицательные знаки под резолюцией: Уволен!», — приводит слова Титова «Комсомольская правда».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.