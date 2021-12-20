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    Титов: «Спартак» — середняк РПЛ. Хотя даже с этими футболистами можно играть лучше

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    Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Я думаю, что у всех ощущение, что Промес вернулся в Россию совсем другим. А у него самого ощущение, что он вернулся совсем в другой "Спартак". Я понимаю его решение: в последний год в "Аяксе" он уже играл очень мало, плюс уголовное дело на него завели.

    Возвращение Промеса в "Спартак" — это его попытка еще раз перезагрузить карьеру, и для этого он выбрал команду, в которой был по-футбольному счастлив. Он ехал сюда с огромной надеждой увидеть тот же "Спартак", из которого уезжал.

    А кого здесь нашел из чемпионского состава? Только Джикию и Зобнина. А во всем остальном это абсолютно новая команда, которая по уровню мастерства однозначно уступает чемпионскому "Спартаку"-2017. Конечно, Промес все это увидел.

    Бывает так, что не команда тянется к тебе, а ты опускаешься до уровня команды. Сегодняшний "Спартак", как мы видим, — середняк даже российского чемпионата. Хотя даже этим набором футболистов они играть могут лучше, минимум быть в пятерке. Впрочем, сегодня и пятое место не решает ничего.

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    • Конечно, я понимаю отставку Витории. Уже два месяца все вокруг "Спартака" говорили про эту отставку. Месяц уже все понимали, что она состоится на 99 процентов. И все прекрасно знали про переговоры с Ваноли.

    Просто Витории дали доработать до перерыва. Но последний матч, разгром от "Сочи" 0:3, это прямо восклицательные знаки под резолюцией: Уволен!», — приводит слова Титова «Комсомольская правда».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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