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    Спаллетти: Моменты у «Наполи» были лучше, чем у «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Наполи
    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 18-го тура Серии А.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Меня действительно порадовало, что мы не слишком сильно садились назад до последних минут. Даже выйдя вперед, мы соблюдали баланс. В последние минуты нам стало тяжело, когда Жиру добавил свои усилия к физической мощи Златана.

    Но у нас была возможность сделать счет 2:0, наши моменты были лучше, чем у "Милана". Мы сыграли как великолепная команда против великолепного соперника», — приводит слова Спаллетти DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» набрал 39 очков и расположился в турнирной таблице Серии А на втором месте. «Милан», в активе которого столько же очков, занимает третью позицию.

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