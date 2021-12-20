Спаллетти: Моменты у «Наполи» были лучше, чем у «Милана»

Лучано Спаллетти Фото: globallookpress.com
«Меня действительно порадовало, что мы не слишком сильно садились назад до последних минут. Даже выйдя вперед, мы соблюдали баланс. В последние минуты нам стало тяжело, когда Жиру добавил свои усилия к физической мощи Златана.
Но у нас была возможность сделать счет 2:0, наши моменты были лучше, чем у "Милана". Мы сыграли как великолепная команда против великолепного соперника», — приводит слова Спаллетти DAZN.
«Наполи» набрал 39 очков и расположился в турнирной таблице Серии А на втором месте. «Милан», в активе которого столько же очков, занимает третью позицию.