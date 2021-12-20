ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • 12:48
    • Источник: Игрокам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату
  • 10:48
    • Коутиньо, Умтити и еще два игрока покинут «Барселону» в январе
  • 06:50
    • НХЛ в ближайшее время определится с вопросом по ОИ-2022
  • 00:40
    • Гол Элмаса принес «Наполи» победу над «Миланом»
  • 21:25
    • «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Шварц рассказал о трансферных планах «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Трансферы
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Ожидаемый вопрос. И, естественно, в "Динамо" постоянно размышляют — как можем укрепить состав зимой, как — следующим летом. Главное — соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе.

    Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один.

  • Шварц о возможной продаже Захаряна: Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде
  • Читайте по теме

    • Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает — это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей. Лучший рост — на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава и реально смотреть на вещи», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника «Фенербахче» Димитриоса Пелкаса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Миннесота» оставит «Даллас» без набранных баллов?
  • «Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры