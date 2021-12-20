Шварц рассказал о трансферных планах «Динамо»

Главный тренер «Динамо»высказался по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

«Ожидаемый вопрос. И, естественно, в "Динамо" постоянно размышляют — как можем укрепить состав зимой, как — следующим летом. Главное — соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе.

Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один.

Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает — это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей. Лучший рост — на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава и реально смотреть на вещи», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника «Фенербахче» Димитриоса Пелкаса.