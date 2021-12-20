Шварц о возможном уходе из «Динамо»: Даже разговора быть не может

Главный тренер «Динамо»рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

Новое соглашение Шварца с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

«Очень рад, что продлил соглашение. Благодарен Желько Бувачу, который сделал это предложение, клубу, который мне доверяет. Мы наметили путь, идем по нему, счастлив, что и дальше буду причастным. Я получаю удовольствие от работы в "Динамо", от взаимодействия со всеми людьми.

Это не так-то просто, чтобы вы во всем совпадали, но я действительно чувствую себя в клубе максимально комфортно. Поэтому для меня было логичным шагом продлить соглашение», — сказал немецкий специалист «Спорт-Экспрессу».

Шварц также добавил, что не покинет «Динамо» в ближайшее время даже в том случае, если получит предложение от европейского топ-клуба.

«Этой зимой? Даже разговора быть не может. Если мою семью все устраивает в Москве, я счастлив от работы в "Динамо", то я не тот человек, который станет параллельно смотреть, что происходит в других командах, какие двери открываются. Насладимся отпуском, 8 января прилетим в Москву и начнем подготовку к возобновлению сезона.

Мы не планируем никуда лететь на море, проведем все время на родине в Германии. Встречи с родителями, бабушками, дедушками, с друзьями. Отпразднуем Рождество и Новый год. Три недели пролетят незаметно, уже скоро снова на сборы», — отметил главный тренер «Динамо».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, отставая от «Зенита» на два очка.

Напомним, Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре.