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    Шварц о возможном уходе из «Динамо»: Даже разговора быть не может

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Новое соглашение Шварца с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

    «Очень рад, что продлил соглашение. Благодарен Желько Бувачу, который сделал это предложение, клубу, который мне доверяет. Мы наметили путь, идем по нему, счастлив, что и дальше буду причастным. Я получаю удовольствие от работы в "Динамо", от взаимодействия со всеми людьми.

    Это не так-то просто, чтобы вы во всем совпадали, но я действительно чувствую себя в клубе максимально комфортно. Поэтому для меня было логичным шагом продлить соглашение», — сказал немецкий специалист «Спорт-Экспрессу».

    Шварц также добавил, что не покинет «Динамо» в ближайшее время даже в том случае, если получит предложение от европейского топ-клуба.

    «Этой зимой? Даже разговора быть не может. Если мою семью все устраивает в Москве, я счастлив от работы в "Динамо", то я не тот человек, который станет параллельно смотреть, что происходит в других командах, какие двери открываются. Насладимся отпуском, 8 января прилетим в Москву и начнем подготовку к возобновлению сезона.

    Мы не планируем никуда лететь на море, проведем все время на родине в Германии. Встречи с родителями, бабушками, дедушками, с друзьями. Отпразднуем Рождество и Новый год. Три недели пролетят незаметно, уже скоро снова на сборы», — отметил главный тренер «Динамо».

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, отставая от «Зенита» на два очка.

    Напомним, Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре.

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