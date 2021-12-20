Пиоли: «Милан» не заслуживал поражения от «Наполи»

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Наполи» (0:1).

«Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, мы можем играть более качественно, но с точки зрения агрессии, физической силы и решительности я расценил это как одно из наших лучших выступлений в сезоне.

Мне понравились накал и голод команды. Мы несколько раз теряли мяч, но я не заметил проблем с фитнессом. Мы защищались на половине поля "Наполи", играли упорно и совершенно не заслуживали поражения.

Отмененный гол Кессье? Я знаю, скажут, что все было по правилам, но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Жиру не мешал Хуану Жезусу, он всеми силами старался подняться», — цитирует Пиоли DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» набрал 39 очков и расположился в турнирной таблице Серии А на втором месте. «Милан», в активе которого столько же очков, занимает третью позицию.