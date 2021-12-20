Николич может возглавить другой клуб РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива»рассказал о своих планах на будущее.

«Могу сказать, что я выполнил свою миссию в Москве, абсолютно. Я очень доволен.

Не знаю, почему это не чувствуется в Сербии, но в России меня уважают, и у меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов.

Мне удалось произвести впечатление. Очень легко может сложиться так, что скоро я снова буду в России.

Могу ли я возглавить конкурентов "Локомотива"? В России все не так, как у нас. Конечно, есть соперники, которых лучше избегать, но в целом переходы из клуба в клуб там считаются нормальным явлением.

Моя главная цель в тренерской карьере — попасть в одну из пяти топовых лиг Европы. В идеале — в Италию, Испанию или Англию. Но для этого еще нужно сделать несколько шагов.

Мне только 42 года, впереди много времени. Уже поступали предложения от некоторых клубов, но я не уверен, что в середине сезона стоит принимать команду, которая борется за выживание.

Хочется добиваться результатов, как в "Локомотиве", а не поработать полгода и уехать.

Были приглашения и от сильных клубов за пределами топ-5 лиг Европы. Также были предложения из России, Италии, Чемпионшипа и Испании, но это все сейчас, посреди сезона.

В такие моменты никто не зовет тренера, если у клуба все хорошо. Только в плохой ситуации. Я не бегу от вызовов, но нужно сделать правильный следующий шаг», — цитирует Николича Sport24.