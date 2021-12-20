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    Николич может возглавить другой клуб РПЛ

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    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о своих планах на будущее.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Могу сказать, что я выполнил свою миссию в Москве, абсолютно. Я очень доволен.

    Не знаю, почему это не чувствуется в Сербии, но в России меня уважают, и у меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов.

    Мне удалось произвести впечатление. Очень легко может сложиться так, что скоро я снова буду в России.

    Могу ли я возглавить конкурентов "Локомотива"? В России все не так, как у нас. Конечно, есть соперники, которых лучше избегать, но в целом переходы из клуба в клуб там считаются нормальным явлением.

    Моя главная цель в тренерской карьере — попасть в одну из пяти топовых лиг Европы. В идеале — в Италию, Испанию или Англию. Но для этого еще нужно сделать несколько шагов.

    Мне только 42 года, впереди много времени. Уже поступали предложения от некоторых клубов, но я не уверен, что в середине сезона стоит принимать команду, которая борется за выживание.

    Хочется добиваться результатов, как в "Локомотиве", а не поработать полгода и уехать.

    Были приглашения и от сильных клубов за пределами топ-5 лиг Европы. Также были предложения из России, Италии, Чемпионшипа и Испании, но это все сейчас, посреди сезона.

    В такие моменты никто не зовет тренера, если у клуба все хорошо. Только в плохой ситуации. Я не бегу от вызовов, но нужно сделать правильный следующий шаг», — цитирует Николича Sport24.

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