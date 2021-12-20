Клопп: Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно

Главный тренер «Ливерпуля»выразил недовольство плотным графиком игр в Англии.

«Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть ещё один или два случая заражения коронавирусом. Нужно думать об этом, нельзя просто забыть о таком.

Прежде всего, необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря — это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим, то не сможем выступать как обычно.

Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема — когда проводить эти встречи. Ещё до вспышек коронавируса расписание было тяжёлым, а теперь это просто невыносимо», — цитирует Клоппа BBC.