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    Клопп: Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотным графиком игр в Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть ещё один или два случая заражения коронавирусом. Нужно думать об этом, нельзя просто забыть о таком.

    Прежде всего, необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря — это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим, то не сможем выступать как обычно.

    Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема — когда проводить эти встречи. Ещё до вспышек коронавируса расписание было тяжёлым, а теперь это просто невыносимо», — цитирует Клоппа BBC.

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