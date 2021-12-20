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    Клопп о фоле Кейна на Робертсоне: Это красная карточка. Будь нога на земле, случился бы перелом

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о спорных эпизодах матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 18-м туре АПЛ.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    На 20-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн в жестком подкате сбил защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона. Главный арбитр Пол Тирни показал англичанину желтую карточку.

    Во втором тайме удален был уже сам Робертсон — за похожий фол на защитнике Эмерсоне Рояле. Арбитр показал ему желтую карточку, но после видеоповтора сменил ее на красную.

    «Это точно красная. Да, Робертсону тоже можно было давать красную, не самая умная попытка отбора. Но в случае с Кейном определенно должно быть удаление.

    Вне всяких сомнений. Нога Энди была в воздухе, и это чистое совпадение. Если бы она была на земле, случился бы перелом. Не Гарри судить об этом.

    У нас есть видеоассистент, и вот он решает пересмотреть эпизод с Робертсоном [во втором тайме]. Ладно, для того он и сидит у мониторов. Но чем он занимался в той ситуации [с Кейном]?

    А потом еще был эпизод, когда можно было дать пенальти на Жоте. Мистер Тирни сказал мне, что Диогу остановился в попытке заработать фол.

    Но, вообще говоря, когда ты собираешься ударить по воротам, ты прекращаешь бег, потому что нельзя делать и то, и другое одновременно», — сказал Клопп Sky Sports.

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