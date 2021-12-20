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    «Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ближайшее время должен стать нападающим «Барселоны». Испанская команда уже согласовала с футболистом контракт на 1,5 года, сообщает Sport.es.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    34-летний Кавани должен подписать контракт с «Барселоной» в первых числах января. Сейчас уругвайский форвард ждёт расторжения соглашения с действующим клубом. «Барселона» рассматривала и других нападающих, но решила остановиться на Кавани. Это связано с тем, что уругваец был заинтересован в переходе, а также согласился на сниженное жалованье в первые полгода в клубе, чтобы «Барселона» смогла уложиться в потолок зарплат, который существует в чемпионате Испании.

    В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился одним голом. Контракт Кавани заканчивается в конце нынешнего сезона.

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