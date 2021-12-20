«Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года

Эдинсон Кавани Фото: globallookpress.com
34-летний Кавани должен подписать контракт с «Барселоной» в первых числах января. Сейчас уругвайский форвард ждёт расторжения соглашения с действующим клубом. «Барселона» рассматривала и других нападающих, но решила остановиться на Кавани. Это связано с тем, что уругваец был заинтересован в переходе, а также согласился на сниженное жалованье в первые полгода в клубе, чтобы «Барселона» смогла уложиться в потолок зарплат, который существует в чемпионате Испании.
В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился одним голом. Контракт Кавани заканчивается в конце нынешнего сезона.