Каррагер оценил судейство в матче «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

Экс-защитник «Ливерпуля»высказался о работе арбитра Криса Тирни в матче 18-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Тоттенхэмом» (2:2).

«Да, нельзя оправдывать перепалку с судьей, но тренеры переживают. Мы хотим, чтобы они были честными и эмоциональными, а некоторые решения были приняты против "Ливерпуля". Был очевидный пенальти, а Гарри Кейн должен был быть удален.

ВАР вызывал вопросы год или два назад, сейчас мы нормально к нему относимся, но движемся в другом направлении. Сейчас мы задаемся вопросом: в чем смысл ВАР в случае с пенальти?

Как мы увидели в матче "Ньюкасла", дело не в ВАР, а в том, кто его контролирует. Крис Кавана был видеоассистентом, и следовало назначить пенальти», — приводит слова Каррагера BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» остался на втором месте с 41 очком, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.