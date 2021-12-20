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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
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    Каррагер оценил судейство в матче «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о работе арбитра Криса Тирни в матче 18-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Тоттенхэмом» (2:2).

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Да, нельзя оправдывать перепалку с судьей, но тренеры переживают. Мы хотим, чтобы они были честными и эмоциональными, а некоторые решения были приняты против "Ливерпуля". Был очевидный пенальти, а Гарри Кейн должен был быть удален.

    ВАР вызывал вопросы год или два назад, сейчас мы нормально к нему относимся, но движемся в другом направлении. Сейчас мы задаемся вопросом: в чем смысл ВАР в случае с пенальти?

    Как мы увидели в матче "Ньюкасла", дело не в ВАР, а в том, кто его контролирует. Крис Кавана был видеоассистентом, и следовало назначить пенальти», — приводит слова Каррагера BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» остался на втором месте с 41 очком, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.

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