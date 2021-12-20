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    Рюдигер: Мы не можем быть довольны этой ничьей

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    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0), сообщает официальный сайт команды.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Вы знаете нашу ситуацию, но, честно говоря, эта ничья ощущается как поражение. Обстоятельства и прочее не имеют значения. Ощущения неприятные. Да, конечно, непросто готовиться к игре в наших нынешних обстоятельствах, никаких сомнений. У нас был конкурентоспособный состав, чтобы что-то сделать. Мы приехали сюда побеждать. Нужно было создавать больше моментов, и если ты не реализуешь свои шансы, то трудно одержать гостевую победу.

    У нас не было голевых моментов, если честно. Во втором тайме у нас был хороший подъём. Но мы должны были делать больше, больше рисковать. Мы не можем быть довольны этой ничьей, глядя на таблицу», — сказал Рюдигер.

    После 18-ти туров чемпионата Англии «Челси» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков, а «Вулверхэмптон» 8-е место и 25 очков.

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