Рюдигер: Мы не можем быть довольны этой ничьей

Защитник «Челси»прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0), сообщает официальный сайт команды.

«Вы знаете нашу ситуацию, но, честно говоря, эта ничья ощущается как поражение. Обстоятельства и прочее не имеют значения. Ощущения неприятные. Да, конечно, непросто готовиться к игре в наших нынешних обстоятельствах, никаких сомнений. У нас был конкурентоспособный состав, чтобы что-то сделать. Мы приехали сюда побеждать. Нужно было создавать больше моментов, и если ты не реализуешь свои шансы, то трудно одержать гостевую победу.

У нас не было голевых моментов, если честно. Во втором тайме у нас был хороший подъём. Но мы должны были делать больше, больше рисковать. Мы не можем быть довольны этой ничьей, глядя на таблицу», — сказал Рюдигер.

После 18-ти туров чемпионата Англии «Челси» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков, а «Вулверхэмптон» 8-е место и 25 очков.