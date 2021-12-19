Вулверхэмптон — Челси прямая трансляция 19.12.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Челси» — «Вулверхэмптон» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Коэффициент ставки — 3.25.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Челси».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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