«Тотенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» открыли счет в матче на 13-й минуте. Н'Домбеле выполнил проникающий пас в штрафную «Ливерпуля», Кейн оценил позицию вратаря и аккуратно низом закатил мяч в дальний угол ворот.

На 35-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Подачу Мане с левого фланга хозяева блокировали, но Робертсон вторым темпом поддержал атаку и выполнил навес в центр штрафной, откуда Диогу Жота беспрепятственно расстрелял ворота, головой отправив мяч в угол.

На 69-й минуте «Ливерпуль» вышел вперед. С первым прострелом во вратарскую «шпоры» справились, но повторный кросс Трента привёл к удару головой в упор — Робертсон здорово подстроился под мяч.

Спустя пять минут счет вновь стал равным. Сон Хын Мин рванул на передачу низом к мерсисайдской штрафной, Бекер побежал страховать оборону, но в подкате проскочил мимо мяча, позволив корейцу поразить пустые ворота.

А на 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. Робертсон пошёл в агрессивный отбор, скосив Эмерсона и получил сначала желтую карточку, а после просмотра видеоповтора — красную.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ливерпуль 2:2 Голы: 1:0 Гарри Кейн (13'), 1:1 Диогу Жота (35'), 1:2 Эндрю Робертсон (69'), 2:2 Сон Хын Мин (74') Тоттенхэм: Уго Льорис, Emerson Royal, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Райан Сесеньон (Серхио Регилон, 86'), Тангай Н'Домбеле (Оливер Скипп, 64'), Гарри Уинкс, Деле Алли (Лукас Моура, 81'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин Ливерпуль: Садио Мане (Константинос Цимикас, 82'), Диогу Жота (Джозеф Гомес, 90'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер, Tyler Morton (Роберто Фирмино, 60'), Наби Кейта, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Гарри Кейн (20'), Tyler Morton (23'), Emerson Royal (28'), Juergen Klopp (39'), Гарри Уинкс (47'), Бен Дэвис (58'), Наби Кейта (84'), Ибраима Конате (85'), Константинос Цимикас (90 + 5') Удаление: Эндрю Робертсон (77')

До этой встречи «Ливерпуль» неизменно побеждал во всех встречах в разных турнирах с 7 ноября, когда команда потерпела поражение от «Вест Хэма» в матче АПЛ.

По итогам этого матча «Ливерпуль» остался на втором месте и набрал 41 очко, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.

Календарь и таблица АПЛ

Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».