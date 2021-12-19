«Тотенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

«Шпоры» открыли счет в матче на 13-й минуте. Н'Домбеле выполнил проникающий пас в штрафную «Ливерпуля», Кейн оценил позицию вратаря и аккуратно низом закатил мяч в дальний угол ворот.
На 35-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Подачу Мане с левого фланга хозяева блокировали, но Робертсон вторым темпом поддержал атаку и выполнил навес в центр штрафной, откуда Диогу Жота беспрепятственно расстрелял ворота, головой отправив мяч в угол.
На 69-й минуте «Ливерпуль» вышел вперед. С первым прострелом во вратарскую «шпоры» справились, но повторный кросс Трента привёл к удару головой в упор — Робертсон здорово подстроился под мяч.
Спустя пять минут счет вновь стал равным. Сон Хын Мин рванул на передачу низом к мерсисайдской штрафной, Бекер побежал страховать оборону, но в подкате проскочил мимо мяча, позволив корейцу поразить пустые ворота.
А на 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. Робертсон пошёл в агрессивный отбор, скосив Эмерсона и получил сначала желтую карточку, а после просмотра видеоповтора — красную.
До этой встречи «Ливерпуль» неизменно побеждал во всех встречах в разных турнирах с 7 ноября, когда команда потерпела поражение от «Вест Хэма» в матче АПЛ.
По итогам этого матча «Ливерпуль» остался на втором месте и набрал 41 очко, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.
Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».