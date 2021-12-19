Шанхай Порт — Шаньдун Тайшань: смотреть онлайн трансляцию 19.12.2021

В 13:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

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