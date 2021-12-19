Шанхай Порт — Шаньдун Тайшань: смотреть онлайн трансляцию 19.12.2021

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.
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