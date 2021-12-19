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    Реал Мадрид — Кадис: смотреть онлайн трансляцию 19.12.2021

    Реал Мадрид — Кадис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Реал Мадрид» — «Кадис» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Кадис» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.68.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Реал Мадрид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Кадис.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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