Реал Мадрид — Кадис: смотреть онлайн трансляцию 19.12.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Кадис» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.68.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Реал Мадрид»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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