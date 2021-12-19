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    Милан — Наполи прямая трансляция 19.12.2021, смотреть онлайн

    Милан — Наполи: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Милан Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Милан» — «Наполи» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Наполи» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Наполи».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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