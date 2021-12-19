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    Гвардиола о матче с «Ньюкаслом»: Хороший результат, но не игра

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Ньюкаслом» (4:0) в матче 18 тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом "Ньюкасл" плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм — один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

    Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы — одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», — цитирует Гвардиолу BBC.

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