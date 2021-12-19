Гвардиола о матче с «Ньюкаслом»: Хороший результат, но не игра

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал разгромную победу над «Ньюкаслом» (4:0) в матче 18 тура АПЛ.

«Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом "Ньюкасл" плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм — один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы — одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», — цитирует Гвардиолу BBC.