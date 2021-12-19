Гуанчжоу Сити — Бэйцзин Гоань: смотреть онлайн трансляцию 19.12.2021

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Китая.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань». Коэффициент ставки — 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу Сити»).

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