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    Гранада — Мальорка прямая трансляция 19.12.2021, смотреть онлайн

    Гранада — Мальорка: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

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    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Гранада» — «Мальорка» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Мальорка» — «Гранада» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гранада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гранада — Мальорка.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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