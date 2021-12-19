Фрайбург — Байер прямая трансляция 19.12.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Байер» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Байер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фрайбург — Байер.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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